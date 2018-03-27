Emre Can'dan transfer iddialarına tepki
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Emre Can, transfer dedikodularıyla ilgili yorum yapmayacağını ve önceliğinin bir an önce sahalara dönmek olduğunu bildirdi.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basında benimle ilgili ilginç haberler çıkıyor. Yalan haberler ya da dedikodularla ilgili daha fazla yorum yapmayacağım. Sakatlığımın geçmesi için çalışıyorum. Bir an önce sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
2014 yılında 10 milyon sterlin bonservisle Bayer Leverkusen'den İngiliz temsilcisine giden 24 yaşındaki futbolcu, 168 maçta forma giydi ve 14 gol attı.
Yıldız futbolcuyu, İtalya ekibi Juventus'un renklerine bağlamak istediği İngiliz basınına yansımıştı.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:47
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7 dev kulüp genç yıldızı izlemeye geliyor!
Toplam 2
Yorum
MURAT iNİESTA BU SENE BIRAKIRSA BOŞLUĞUNU BENCE YUSUFLA DOLDURABİLİR.
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Kazanmaya gideceğiz!
Toplam 2
Yorum
baksoy sayın rıza bey yoksa kaybetmeye gitmek demi var ?
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7 dev kulüp genç yıldızı izlemeye geliyor!
Toplam 2
Yorum
ERAY Bırakın da biraz TS'de oynasınlar. Transfer yasağı da varken en azından bir yıl daha oynasınlar, sonra TS'ye iyi bir para kazandırarak gider
Emre Can'dan transfer iddialarına tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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