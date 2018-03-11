Arsenal üç maç sonra kazandı – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    üç maç sonra kazandı

    Arsenal üç maç sonra kazandı

    İngiltere 'de , sahasında Watford'u 3-0 mağlup ederek üç hafta sonra galip geldi.

    Ligin 30. haftasında , Emirates Stadı'nda Watford'u ağırladı.

    Arsenal, 8. dakikada Shkodran Mustafi, 59. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 77. dakikada 'ın attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.

    Ev sahibi takımda 90 dakika forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu , Mustafi'nin kaydettiği ilk golün asistini yaptı. Böylece Mesut, 'de 50 asiste en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Premier Lig'de 141 maçta 50 asist yapan Mesut Özil, 143 karşılaşmada bu rakama ulaşan Fransız eski futbolcu Eric Cantona'nın rekorunu ele geçirdi.

    Ayrıca Arsenal, 'ın (1066) ardından Premier Lig tarihinde evinde 1000 golü geçen (1002) ikinci takım oldu.

    Öte yandan 62. dakikada Troy Deeney'nin penaltı atışını kurtaran Arsenal'ın Çek kalecisi , Premier Lig kariyerinde 200. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

    Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arsenal, üç maç sonra galip gelerek 48 puana ulaştı ve 6. sırada yer aldı. Watford ise 36 puanla 10'unculukta kaldı.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:13
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