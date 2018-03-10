Roma'nın hocası Cengiz'i örnek verdi!
3-0'lık Torino galibiyetinden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Di Francesco genç oyuncu Schick için Cengiz örneği verdi.
Sezon başında Cengiz gibi büyük umutlarla transfer edilen ve Torino maçına ilk 11 de başlayan Schick'in performansı hakkında yorum yapan İtalyan antrenör genç oyunculara zaman verilmesi gerektiğinin altını çizerek, Schick çok kaliteli bir oyuncu. Ona da zaman tanırsak Cengiz gibi patlama yapacağını düşünüyorum dedi.
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:30
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 5
Yorum
Dost Son üç yıldır hakemler Beşiktaş lehine düdük çalıyor. Bir hakem hocasıyla otur maçları bir daha seyret.
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 2
Yorum
dedemkorkut yazıklar olsun ts yıde sıra takımı yaptınız ya bravo size. tek çözüm yerlinin yerlisinde. fatih tekkeTD ve öz yapılanmaya dönüş tek çare...
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Babası Beşiktaşlı
Toplam 5
Yorum
sultanahmet babası kendisi ne tutar umrumuzda değil ama fb li olmadığı kesin aykutun.FB ye gelmiş en gereksiz kişidir
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