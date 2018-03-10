Roma'nın hocası Cengiz'i örnek verdi!

Sezon başında Cengiz gibi büyük umutlarla transfer edilen ve Torino maçına ilk 11 de başlayan Schick'in performansı hakkında yorum yapan İtalyan antrenör genç oyunculara zaman verilmesi gerektiğinin altını çizerek, Schick çok kaliteli bir oyuncu. Ona da zaman tanırsak Cengiz gibi patlama yapacağını düşünüyorum dedi.

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