Klopp'tan flaş sözler! – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Klopp'tan flaş sözler!

    Klopp'tan flaş sözler!

    Countinho'nun takımdan ayrılışı sonrası formuyla göz kamaştıran 'un Alman antrenörü başarılarının sırrı hakkında açıklamalarda bulundu.

    Ara transfer döneminde yıldız oyuncusu Philippe 'yu Barcelona'ya 160 milyon euro bedelle satan 'da işler yolunda gidiyor. Ocak ayında Manchester City'yi mağlup ederek yenilmezlik serilerine son veren Klopp'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde de adlarını çeyrek finale yazdırdılar.

    sonrası takımdaki form artışı şaşkınlık yaratırken, antrenörü bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

    Klopp: "Coutinho sahada çok dominant bir oyuncu. Özellikle iyi günümüzde olmadığımızda, topu Coutinho'ya vermek ve onun bir şeyler yapmasını beklemek bizim kullandığımız bir seçenekti. Onun ayrılışı sonrasındaysa bizim yapmamız gereken onun saha içinde aldığı sorumluluğu takımdaki diğer oyunculara dağıtmaktı. Oyuncularım artık daha fazla sorumluluk alabiliyor ve bu şekilde oynamak onların performanslarını artırdı. Böylelikle daha tahmin edilmez bir takım olduk çünkü hangi oyuncumuzun ön plana çıkacağını rakipler artık kestiremiyorlar" şeklinde konuştu.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:00
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