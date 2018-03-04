Manchester City, Chelsea'yi tek golle geçti – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    , 'yi tek golle geçti

    Manchester City, Chelsea'yi tek golle geçti

    İngiltere ligi lideri , son şampiyon 'yi ikinci yarının 35. saniyesinde attığı golle 1-0 mağlup etti

    , İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında konuk ettiği 'yi 1-0 yendi.

    İngiltere ligini açık ara önde götüren Manchester City, son şampiyon Chelsea'yi ağırladı. Ev sahibi City, Bernardo Silva'nın 46. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

    Puanını 78'e yükselten Manchester City, bitime 9 hafta kala en yakın takipçisi Liverpool'un 18 puan önünde liderliğini sürdürdü. Son 5 maçta 4. yenilgisini alan Chelsea, 53 puanda kaldı.

    59 puanı bulunan Manchester United, haftanın kapanış karşılaşmasında yarın Crystal Palace'a konuk olacak.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:36
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