Walcott, Everton'da
Everton, Arsenalli futbolcu Walcott ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Arsenal'de forma giyen Theo Walcott'u kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu Walcott ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Devre arasında Cenk Tosun'u kadrosuna katmasının ardından hücum hattına ikinci kez takviye yapan Everton, bu sezon Arsenal'de 6 lig maçında sadece 63 dakika süre alabilen 28 yaşındaki oyuncu için 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.
Arsenal formasını 12 sezondur giyen Theo Walcott, çıktığı 399 maçta 108 gol atarken, İngiltere Milli Takımı'nda da 47 maçta görev almıştı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:27
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'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 7
Yorum
madem ki gidecek neden oynattın aykutttt...
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Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Gs klüp başkanının verdigi örnek cevaptan niye bahsedilmiyorki ? O cevap,,, Benfica'nin yaptıgı spor dışı davranıştan çok daha önemli !
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Toplam 10
Yorum
hakan Vah FB ye vah Böyle büyük bir kulübün Hocası bu kadar acemi olamaz. 3. ligde takım çalıştıran hoca bile gidecek Yiğit hanı oynatmazdı.
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