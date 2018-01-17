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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Walcott, 'da

    Walcott, Everton'da

    , Arsenalli futbolcu Walcott ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

    ekiplerinden , Arsenal'de forma giyen 'u kadrosuna kattı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu Walcott ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

    Devre arasında 'u kadrosuna katmasının ardından hücum hattına ikinci kez takviye yapan Everton, bu sezon Arsenal'de 6 lig maçında sadece 63 dakika süre alabilen 28 yaşındaki oyuncu için 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

    Arsenal formasını 12 sezondur giyen Theo Walcott, çıktığı 399 maçta 108 gol atarken, İngiltere Milli Takımı'nda da 47 maçta görev almıştı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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