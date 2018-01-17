City, o ismin sözleşmesini uzattı!
İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester City, takımın tecrübeli stoperlerinden Nicolas Otamendi'nin sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
2015'te Valencia'dan Manchester ekibine transfer olan Arjantinli savunmacı, takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun 2020'de bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Otamendi, Manchester City formasını 118 karşılaşmada terletti. 29 yaşındaki stoper bu sezon 28 maçta oynarken, 5 gole imza attı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:15
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'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 7
Yorum
madem ki gidecek neden oynattın aykutttt...
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Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Gs klüp başkanının verdigi örnek cevaptan niye bahsedilmiyorki ? O cevap,,, Benfica'nin yaptıgı spor dışı davranıştan çok daha önemli !
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Toplam 10
Yorum
hakan Vah FB ye vah Böyle büyük bir kulübün Hocası bu kadar acemi olamaz. 3. ligde takım çalıştıran hoca bile gidecek Yiğit hanı oynatmazdı.
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