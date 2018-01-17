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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    City, o ismin sözleşmesini uzattı!

    City, o ismin sözleşmesini uzattı!

    İngiltere Premier Lig'in lideri , takımın tecrübeli stoperlerinden Nicolas Otamendi'nin sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

    2015'te 'dan Manchester ekibine transfer olan Arjantinli savunmacı, takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun 2020'de bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Otamendi, formasını 118 karşılaşmada terletti. 29 yaşındaki stoper bu sezon 28 maçta oynarken, 5 gole imza attı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:15
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