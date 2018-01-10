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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Yıldız futbolcu 2022'ye kadar 'de

    Yıldız futbolcu 2022'ye kadar Chelsea'de

    ekiplerinden , Andreas Christensen ile sözleşme yeniledi.

    Londra kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. , 2012 yılında 'nın Brondby takımından transfer ettiği Christensen'i 2015-2017 yıllarında Alman ekibi 'a kiralamıştı.

    Christensen, başkent temsilcisinde bu sezon tüm kulvarlarda 22, 2018 FIFA 'na katılma hakkını kazanan Danimarka Milli Takımı'yla da elemelerde 6 maça çıktı.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:40
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