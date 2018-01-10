Yıldız futbolcu 2022'ye kadar Chelsea'de

Londra kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Chelsea, 2012 yılında Danimarka'nın Brondby takımından transfer ettiği Christensen'i 2015-2017 yıllarında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a kiralamıştı.

Christensen, başkent temsilcisinde bu sezon tüm kulvarlarda 22, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanan Danimarka Milli Takımı'yla da elemelerde 6 maça çıktı.