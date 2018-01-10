Yıldız futbolcu 2022'ye kadar Chelsea'de
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Andreas Christensen ile sözleşme yeniledi.
Londra kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Chelsea, 2012 yılında Danimarka'nın Brondby takımından transfer ettiği Christensen'i 2015-2017 yıllarında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a kiralamıştı.
Christensen, başkent temsilcisinde bu sezon tüm kulvarlarda 22, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanan Danimarka Milli Takımı'yla da elemelerde 6 maça çıktı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:40
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Yıldız futbolcu 2022'ye kadar Chelsea'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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