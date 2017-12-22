Avrupa’da şölen var
Bu hafta futbol heyecanı R.Madrid-Barcelona, Arsenal-Liverpool ve Juventus-Roma maçları ile zirve yapacak
Yılın son günleri yaklaşırken Avrupa Liglerindeki heyecan da artıyor. Bu hafta 3 büyük ligde oynanacak dev maçlar futbolseverleri ekranlara kilitleyecek. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Barcelona, yarın saat 15.00'te Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid deplasmanına çıkıyor. Rakibinin 1 puan önünde yer alan Katalanlar avantajını koruma peşinde olacak. Haftanın diğer önemli karşılaşmasında Premier Lig'in devleri Arsenal ve Liverpool bugün 22.45'te kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A'da ise Napoli'nin 1 puan gerisinde 2. sırada zirve mücadelesini sürdüren Juventus, 4. sırada yer alan Roma'yı yarın 22.45'te Allianz Arena'da konuk edecek.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 20
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Avrupa’da şölen var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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