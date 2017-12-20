Swansea City, teknik direktör Clement ile yollarını ayırdı

Swansea City Kulübünden yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Clement'in yanı sıra yardımcıları Nigel Gibbs ve Karl Halabi ile yolların ayrıldığı bildirildi.

İngiliz teknik adam, 3 Ocak 2017'de ABD'li Bob Bradley'in yerine Swansea City'de göreve başlamıştı.

Swansea City, 18 haftası geride kalan Premier Lig'de 12 puanla son sırada bulunuyor.