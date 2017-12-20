 Swansea City, teknik direktör Clement ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Swansea City, teknik direktör Clement ile yollarını ayırdı

    Swansea City, teknik direktör Clement ile yollarını ayırdı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City, İngiliz teknik direktör Paul Clement ile yolları ayırdığını açıkladı.

    Swansea City Kulübünden yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Clement'in yanı sıra yardımcıları Nigel Gibbs ve Karl Halabi ile yolların ayrıldığı bildirildi.

    İngiliz teknik adam, 3 Ocak 2017'de ABD'li Bob Bradley'in yerine Swansea City'de göreve başlamıştı.

    Swansea City, 18 haftası geride kalan Premier Lig'de 12 puanla son sırada bulunuyor.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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