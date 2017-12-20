Swansea City, teknik direktör Clement ile yollarını ayırdı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City, İngiliz teknik direktör Paul Clement ile yolları ayırdığını açıkladı.
Swansea City Kulübünden yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Clement'in yanı sıra yardımcıları Nigel Gibbs ve Karl Halabi ile yolların ayrıldığı bildirildi.
İngiliz teknik adam, 3 Ocak 2017'de ABD'li Bob Bradley'in yerine Swansea City'de göreve başlamıştı.
Swansea City, 18 haftası geride kalan Premier Lig'de 12 puanla son sırada bulunuyor.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:06
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
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