 Chelsea yarı finalde – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Chelsea yarı finalde

    Chelsea yarı finalde

    İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final maçında Chelsea, Bournemouth'u 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabakada Chelsea 13. dakikada Brezilyalı futbolcusu Willian'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    Maçın 90. dakikasında Bournemouth, Dan Gosling ile 1-1'lik eşitliği yakalasa da 90+1. dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle Chelsea karşılaşmayı 2-1 kazandı.

    Bu sonuçla, Chelsea yarı finale yükselen üçüncü takım oldu.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chelsea yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN