Chelsea yarı finalde
İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final maçında Chelsea, Bournemouth'u 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabakada Chelsea 13. dakikada Brezilyalı futbolcusu Willian'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Maçın 90. dakikasında Bournemouth, Dan Gosling ile 1-1'lik eşitliği yakalasa da 90+1. dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle Chelsea karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla, Chelsea yarı finale yükselen üçüncü takım oldu.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:05
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Chelsea yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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