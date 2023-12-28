Haberler TFF 2. Lig Enes Soy Iğdır'a imza attı

Enes Soy Iğdır'a imza attı

Iğdır FK sezonun en önemli transferlerinden birini gerçekleştirdi. İskenderunspor'dan Enes Soy'u renklerine bağladılar. 28 yaşındaki futbolcu ilk devrede 15 maçta 10 gol kaydetmişti. Tecrübeli oyuncu "Kariyerime Iğdır'da devam edeceğim için çok mutluyum. Beni çok istediler. Ben de hiç düşünmeden gelen teklifi kabul ettim. Iğdır'ın başarısı için mücadele edeceğim" dedi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Enes Soy Iğdır'a imza attı
Iğdır FK sezonun en önemli transferlerinden birini gerçekleştirdi. İskenderunspor'dan Enes Soy'u renklerine bağladılar. 28 yaşındaki futbolcu ilk devrede 15 maçta 10 gol kaydetmişti. Tecrübeli oyuncu "Kariyerime Iğdır'da devam edeceğim için çok mutluyum. Beni çok istediler. Ben de hiç düşünmeden gelen teklifi kabul ettim. Iğdır'ın başarısı için mücadele edeceğim" dedi.
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