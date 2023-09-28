İzmir'de zıt kutuplar!

2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü İzmir derbisinde karşılaşacak Altınordu ve Bucaspor birbirinin tam tersi performans sergiledi. Ligde zirve hedefiyle yola çıkan Bucaspor'un bileği 4 maçtır bükülmezken, düşme hattına gerileyen Altınordu ise 4 maçta kazanamadı.
2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü İzmir derbisinde karşılaşacak Altınordu ve Bucaspor birbirinin tam tersi performans sergiledi. Ligde zirve hedefiyle yola çıkan Bucaspor'un bileği 4 maçtır bükülmezken, düşme hattına gerileyen Altınordu ise 4 maçta kazanamadı.