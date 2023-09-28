Haberler TFF 2. Lig İzmir'de zıt kutuplar!

İzmir'de zıt kutuplar!

2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü İzmir derbisinde karşılaşacak Altınordu ve Bucaspor birbirinin tam tersi performans sergiledi. Ligde zirve hedefiyle yola çıkan Bucaspor'un bileği 4 maçtır bükülmezken, düşme hattına gerileyen Altınordu ise 4 maçta kazanamadı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 06:50
İzmir'de zıt kutuplar!
2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü İzmir derbisinde karşılaşacak Altınordu ve Bucaspor birbirinin tam tersi performans sergiledi. Ligde zirve hedefiyle yola çıkan Bucaspor'un bileği 4 maçtır bükülmezken, düşme hattına gerileyen Altınordu ise 4 maçta kazanamadı.
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