Denizli’de taraftara çağrı

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 30’u alt yapıdan yetişmiş 32 futbolcuyla “Bu savaşta varız” dediklerini belirterek, taraftarlardan destek istedi.
Ertuğrul "Büyük Denizlispor Ailesi; Lig haftasına girdik. Ekibim ve futbolcu kardeşlerimle birlikte 2 aydır gece gündüz çalışıyoruz. Sizden ricam; bu kulüpte yetişmiş, futbol oynamış, UEFA Kupası destanında ter dökmüş ve kaptanlığını yapmış bir kardeşiniz olarak bizi bu savaşta yalnız bırakmamanızdır" ifadelerini kullandı.