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Denizli’de taraftara çağrı

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 30’u alt yapıdan yetişmiş 32 futbolcuyla “Bu savaşta varız” dediklerini belirterek, taraftarlardan destek istedi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Denizli’de taraftara çağrı
Ertuğrul "Büyük Denizlispor Ailesi; Lig haftasına girdik. Ekibim ve futbolcu kardeşlerimle birlikte 2 aydır gece gündüz çalışıyoruz. Sizden ricam; bu kulüpte yetişmiş, futbol oynamış, UEFA Kupası destanında ter dökmüş ve kaptanlığını yapmış bir kardeşiniz olarak bizi bu savaşta yalnız bırakmamanızdır" ifadelerini kullandı.
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