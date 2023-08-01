Recep Aydın Buca'da

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928, son olarak Altınordu forması giyen Recep Aydın'la anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın kısa süre içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi. Recep daha önce İstanbul, İnegöl, Karabük, Giresun, Ümraniye, Bursa ve Bodrum gibi kulüplerde de top koşturdu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928, son olarak Altınordu forması giyen Recep Aydın'la anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın kısa süre içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi. Recep daha önce İstanbul, İnegöl, Karabük, Giresun, Ümraniye, Bursa ve Bodrum gibi kulüplerde de top koşturdu.