Erzincan içerde galip

Beyaz Grup'ta play-off 2. tur ilk maçında 24 Erzincan, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. Kırmızı- siyahlı takımın iki golünü de 55 ve 67'de Batuhan Altıntaş attı. Erok'un tek sayısını 80'de Sertaç attı. Rövan şnmaçı 3 Haziran'da İstanbul'da.
BeyazGrup'ta play-off 2. tur ilk maçında 24 Erzincan, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. Kırmızı- siyahlı takımın iki golünü de 55 ve 67'de Batuhan Altıntaş attı. Erok'un tek sayısını 80'de Sertaç attı. Rövan şnmaçı 3 Haziran'da İstanbul'da.