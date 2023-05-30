Haberler TFF 2. Lig Kocaelispor teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdı

Kocaelispor teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... TFF 2. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktörü Fırat Gül ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil-siyahlı ekip Spor Toto 1. Lig'e yükselmişti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 09:40
Kocaelispor teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Gül'le yapılan görüşme neticesinde 31 Mayıs 2023 itibarıyla sona erecek olan sözleşmede yer alan uzatım opsiyonunun kullanılmaması hususunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Gül'ün geldiği ilk günden itibaren zaman kavramı gözetmeksizin kulübe hizmet ettiği ve bu sezon kazanılan şampiyonlukta büyük emekleri olduğu aktarılan paylaşımda, Gül ve ekibine teşekkür edildi, kariyerinde başarılar dilendi.

DİĞER
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği tek celsede bitti! Boşanmaya el ele gelen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'u oğulları araçta bekledi!
Alişan eşi Buse Varol'la ilgili o gelişmeyi açıkladı gözyaşlarını zor tuttu sesi titredi! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi! Kayınvalidesi ve eltisi ile...
Süper Lig şampiyonunun muhtemel rakipleri netleşiyor!
Cimbom'dan Portekizli sol beke özel sunum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2. Lig’de dev heyecan
Buca’da Musa krizi!
Resmi Gazete'de bugün 30 Maıs 2023 Salı
İstanbul barajlarında son durum 30 Mayıs Salı
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA'de finalin adı belli oldu! NBA'de finalin adı belli oldu! 09:47
Kocaelispor'da flaş gelişme! Fırat Gül... Kocaelispor'da flaş gelişme! Fırat Gül... 09:40
Ankaragücü - G.Saray maçı saat kaçta? Ankaragücü - G.Saray maçı saat kaçta? 09:37
Beşiktaş'a büyük müjde! Transfere dünden razılar Beşiktaş'a büyük müjde! Transfere dünden razılar 09:21
Süper Lig şampiyonunun muhtemel rakipleri netleşiyor! Süper Lig şampiyonunun muhtemel rakipleri netleşiyor! 09:18
F.Bahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller F.Bahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller 09:06
Daha Eski
Sivasspor - Konyaspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Konyaspor maçı saat kaçta? 09:02
Zaniolo’ya milli davet Zaniolo’ya milli davet 01:15
Hatice İlgün’den bronz Hatice İlgün’den bronz 01:12
Opsiyon devrede! İşte Cimbom'un ödeyeceği bonservis Opsiyon devrede! İşte Cimbom'un ödeyeceği bonservis 00:33
F.Bahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaştı F.Bahçe'ye Livakovic şoku! O takımla anlaştı 00:33
Londra'da Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler Londra'da Timur'a flaş teklif! O yıldızı istediler 00:33