Haberler TFF 2. Lig Vanspor'un play-off'taki rakibi belli oldu!

Vanspor'un play-off'taki rakibi belli oldu!

TFF 2. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off müsabakaları oynanacak. Kırmızı grupta sezonu 5. sırada tamamlayan Vanspor'un rakibi 1461 Trabzon FK oldu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 11:05
Vanspor'un play-off'taki rakibi belli oldu!

TFF 2. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off müsabakaları oynanacak. Kırmızı grupta sezonu 5. sırada tamamlayan Vanspor'un rakibi 1461 Trabzon FK oldu.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Vanspor, ligi 74 puanla sezonu 5.sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazandı. Vanspor'un Play-Off'taki rakibi ise 1461 Trabzon FK oldu. Play-Off'a kalan diğer takımlar ise; Buca1928, İskenderunspor, 1461 Trabzon FK ve Ankara Demirspor oldu.

Play-Off'un diğer maçında İskenderunspor, Ankara Demirspor ile eşleşirken Buca 1928 ligi 2. Sırada tamamladığı için Play-Off turuna 3. Turdan katılım sağlayacak.

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