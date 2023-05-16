Haberler TFF 2. Lig Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'de!

Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'de!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor, sahasında konuk ettiği GMG Kastamonuspor'u 2-1 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmeyi garantiledi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 17:31
Kocaelispor, Spor Toto 1'inci Lig'de!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kocaelispor, sezonun bitimine bir hafta kala sahasında GMG Kastamonuspor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.

6'ncı dakikada Kocaelispor öne geçti. Sol kanattan geliştirdiği atakta, Atila'nın pasında topla buluşan Samed Ali'nin şık bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45'inci dakikada GMG Kastamonuspor eşitliği yakaladı. Yasin'in sağ kanattan çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1-1.

88'inci dakikada Kocaelispor yeniden öne geçti. Atila'nın ortasında topla buluşan Mehmet Yılmaz'un vuruşunda topu ağlara gitti: 2-1.

TARAFTARLAR SAHAYA GİRİP KUTLAMA YAPTI

Maçın bitiş düdüğünün ardından Kocaelispor taraftarları taraftarları büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar, sahaya girip kutlama yaptı.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Volkan Okur, Mehmet Kirişçioğlu, Halil Tolgahan Demir, Ramazan Doğanay

KOCAELİSPOR: Gökhan, Alihan, Yalçın, Diogo Aleksis, Okan (Dk.78 Cengizhan), Tayfun, İlyas Kubilay (Dk.57 Beykan), Mert, Atila (Dk.90. Mehmet Sak), Mehmet Yılmaz (Dk.90 Emre), Samed Ali

GMG KASTAMONUSPOR: Mustafa, Ergin, İsmail, Mustafa Alptekin (Dk.53 Abdulaziz), Kadir, Yasin, Bertu, Yiğit Ali (Dk.78 Buğra Ali), Ramazan

GOLLER: Dk.6 Samed Ali, Dk.88 Mehmet (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Dk.10 Ergin (GMG Kastamonuspor) - Dk.85 Yalçın (Kocaelispor)

DİĞER
İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan ile ilk kez görüntülendi! Panik yapan sevgiliden şaşırtan tepki!
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2. Lig’de şampiyonluk günü
Buca gerekeni yapacak
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52