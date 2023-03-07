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Kadromuz çok kısıtlı

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Sakaryaspor'a 1-0 mağlup olan Altaş Denizlispor kümede kalma yolunda avantaj yitirdi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Kadromuz çok kısıtlı
Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Sakaryaspor'a 1-0 mağlup olan Altaş Denizlispor kümede kalma yolunda avantaj yitirdi. Son olarak deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 4-1 yenen yeşil- siyahlılar, mutlak galibiyet için çıktığı Sakaryaspor maçında seri yakalayamayıp 16 puanla yine dibe demir attı. Teknik direktör Giray Bulak ise kadro rotasyonunun dar olmasından yakındı. Kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerini ve transfer yasağını kaldıramadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Bizimle birlikte 4-5 kulüp de transfer yasağını kaldıramadı. Kısıtlı bir kadroyla mücadele ediyoruz. Deprem felaketi nedeniyle liglerden çekilen kulüpler var. Bu kulüplerde neredeyse 140 futbolcu bulunuyor. Ancak sadece 40'ı kulüp bulabilmiş durumda" ifadesini kullandı.
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