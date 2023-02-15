Haberler TFF 2. Lig TRANSFER HABERLERİ - Cengizhan Akgün Kocaelispor'da

TRANSFER HABERLERİ - Cengizhan Akgün Kocaelispor'da

Son dakika transfer haberleri: TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Yeni Malatyaspor’dan Cengizhan Akgün’ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:28
TRANSFER HABERLERİ - Cengizhan Akgün Kocaelispor'da

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, uzun süredir arayışta olduğu forvet transferini noktalandırdı. Yeşil-siyahlı takım, 24 yaşındaki Cengizhan Akgün'ü renklerine bağladı. Son olarak Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'da oynayan Cengizhan, 23 resmi müsabakada 7 gole imza attı. Genç futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı öğrenildi.

DİĞER
Depremde kaybettiği annesini toprağa veren Mustafa Tohma depremzedeler için yollara düştü! "Topraklarımızı bırakmayız..."
Helal olsun Tohma'ya! Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma acısını kalbine gömdü depremzedeler için yola düştü! Annesini kaybetmişti
Galatasaray'da Icardi'nin durumu ne olacak?
Aboubakar'dan flaş Ronaldo itirafı! "Ayrılmamı..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bucaspor 1928'de ayrılık
Sivas Belediyespor'dan TFF'ye başvuru!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Şubat 2023 Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor yeni transferi açıkladı! Trabzonspor yeni transferi açıkladı! 17:16
Galatasaray'da Icardi'nin durumu ne olacak? Galatasaray'da Icardi'nin durumu ne olacak? 16:53
Transferde mutlu son! İşte sözleşme detayları Transferde mutlu son! İşte sözleşme detayları 16:51
Aboubakar'dan flaş Ronaldo itirafı! "Ayrılmamı..." Aboubakar'dan flaş Ronaldo itirafı! "Ayrılmamı..." 16:28
Kocaelispor transferi açıkladı Kocaelispor transferi açıkladı 16:28
G.Saraylı sporculardan anlamlı hareket! Özbek açıkladı G.Saraylı sporculardan anlamlı hareket! Özbek açıkladı 16:02
Daha Eski
Josef de Souza'dan depremzede çocuklara yardım Josef de Souza'dan depremzede çocuklara yardım 15:31
G.Saray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı G.Saray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı 15:30
Basel Trabzonspor maçı için şehre geldi Basel Trabzonspor maçı için şehre geldi 15:02
Beşiktaş'ın eski teknik direktöründen örnek davranış! Beşiktaş'ın eski teknik direktöründen örnek davranış! 15:01
Abdullah Avcı transferi duyurdu! Abdullah Avcı transferi duyurdu! 14:05
Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer! Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer! 13:54