TRANSFER HABERLERİ - Cengizhan Akgün Kocaelispor'da

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, uzun süredir arayışta olduğu forvet transferini noktalandırdı. Yeşil-siyahlı takım, 24 yaşındaki Cengizhan Akgün'ü renklerine bağladı. Son olarak Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'da oynayan Cengizhan, 23 resmi müsabakada 7 gole imza attı. Genç futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldığı öğrenildi.

