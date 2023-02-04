Haberler TFF 2. Lig Kastamonuspor Ümit Karan ile yollarını ayırdı!

Kastamonuspor Ümit Karan ile yollarını ayırdı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Ümit Karan ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 23:33
Kastamonuspor Ümit Karan ile yollarını ayırdı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, teknik direktör Ümit Karan ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Karan ve ekibi ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Teknik direktörümüz Ümit Karan ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Takımımız yeni teknik direktörümüz belli olana kadar antrenörler Göktuğ Ertetik ve Onur Beşel nezaretinde çalışmalarını sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Ümit Karan yönetiminde 27 Ekim 2022 tarihinden itibaren 11 maça çıkan GMG Kastamonuspor, 4 galibiyet elde ederken 7 maçtan mağlup ayrılmıştı.

GMG Kastamonuspor, ligin 23. haftasında ise evinde Uşakspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

DİĞER
Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan aşk dolu tatil kaçamağı! Pınar Deniz nazardan korktu bakın ne yaptı!
Bursa'da katliam gibi kaza: Kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi öldü
Armasız formayla oynamıştı! Sebebi ortaya çıktı
Toroğlu'ndan Icardi sözleri! "Yönetimden transfer istedi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor maçına kar engeli!
Şenol Güneş'in kardeşi hastaneye kaldırıldı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 Şubat)
Derbide hava nasıl olacak? GS-TS 5 Şubat İstanbul hava durumu!
4 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor Bilal ile sözleşme uzattı Kayserispor Bilal ile sözleşme uzattı 23:37
Amilton Çaykur Rizespor'da! Amilton Çaykur Rizespor'da! 23:36
Beşiktaş Emlakjet için tehlike çanları! Beşiktaş Emlakjet için tehlike çanları! 23:35
Emre Demir transferi hakkında flaş sözler! Emre Demir transferi hakkında flaş sözler! 23:34
Kastamonuspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi! Kastamonuspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi! 23:32
Erdal Güneş: Bu bir yol kazasıydı! Erdal Güneş: Bu bir yol kazasıydı! 23:24
Daha Eski
Alfons Groenendijk: Altın değerinde 3 puandı! Alfons Groenendijk: Altın değerinde 3 puandı! 23:18
Haji Wright açıklaması! G.Saray ve F.Bahçe... Haji Wright açıklaması! G.Saray ve F.Bahçe... 22:58
Newcastle ile West Ham yenişemedi! Newcastle ile West Ham yenişemedi! 22:56
Enes Ünal Atletico'dan 1 puanı aldı! Enes Ünal Atletico'dan 1 puanı aldı! 22:34
Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok" Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok" 22:30
Yılmaz Vural: Skoru izah etmesi mümkün değil Yılmaz Vural: Skoru izah etmesi mümkün değil 22:05