Haberler TFF 2. Lig 1461 Trabzon FK - Kocaelispor maçı CANLI İZLE

1461 Trabzon FK - Kocaelispor maçı CANLI İZLE

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 10. haftasında 1461 Trabzon FK ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Peki, 1461 Trabzon FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 1461 Trabzon FK - Kocaelispor maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 14:00
1461 Trabzon FK - Kocaelispor maçı CANLI İZLE

TFF 2. Lig'de heyecan devam ediyor. Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon FK ile Kocaelispor, 10. hafta maçında kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi 1461 Trabzon FK, 14 puanla 7. sırada bulunuyor. 21 puan toplayan Kocaelispor ise 2. sırada yer alıyor.

1461 TRABZON FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

1461 Trabzon FK - Kocaelispor maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Mücadele Fuchs Sports TR'den canlı yayınlanacak.

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