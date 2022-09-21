Alt ligden haberler (21.09.22)

NAZİLLİ ÜZÜNTÜLÜ!

Nazilli Belediyespor, tecrübeli futbolcusu Hüseyin Çolak'ın sakatlığına üzüldü. Amed Sportif maçında aldığı darbe sonrasında sakatlanan 32 yaşındaki oyuncunun kaburgasında kırık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine hemen başlandı.



CİNEL SONA DOĞRU

Göztepe, teknik direktör Onur Cinel'le anlaşmak için geri sayıma geçti. Geçen sezon Schalke U17 takımını şampiyonluğa taşıyan, bir dönem Ralf Rangnick'in yardımcılığını yapan 37 yaşındaki teknik adamla görüşmelerde sona gelindi.



MESUT HOCA HALA UMUTLU

1. Lig'de 6 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal umutlu konuştu. Tecrübeli hoca, milli arada iyi çalışacaklarını bildirdi. Mesut Bakkal, milli ara sonunda çıkış yakalayacaklarına inandığını dile getirdi "Artık kayba tahammülümüz yok" dedi.



BALIKESİR İÇİN TARİH DEĞİŞTİ

2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor'u ağırlayacak Balıkesirspor'un maçı 25 Eylül Pazar gününden 24 Eylül Cumartesi akşamına alındı. Değişikliğin Balıkesirspor'un Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda 27 Eylül Salı günü yine evinde oynayacağı Hacettepe 1945 maçı nedeniyle yapıldığı açıklandı.



BU ARA BODRUM'A YARAYACAK

İlk 5 haftada liderlik koltuğunda oturan Bodrumspor, son iki maçta gerileme dönemine girdi. Önce Altay'a 2-0 yenilen yeşil-beyazlılar, son maçında da Manisa FK ile berabere kaldı. Teknik direktör İsmet Taşdemir "Milli arada kendimizi toparlayacağız. Eksik yönlerimizi daha geliştereceğiz" dedi.