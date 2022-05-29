Haberler TFF 2. Lig Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı canlı izle

Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı canlı izle

TFF 2. Lig play-off final maçında heyecan dorukta... Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 20:56 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 21:00
Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı canlı izle

TFF 2. Lig'de heyecan dorukta... Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.

ASpor CANLI YAYIN

KARACABEY BELEDİYESPOR - BODRUMSPOR İLK 11'LER

Karacabey: Veysel, Enes, Hakan, Mevlüt, Abdullah, Bekir, Arda, Sergen, Uğur, Harun, Devrim

Bodrumspor: Ali, Onur, Süleyman Ö., Üzeyir, Cenk, Erkan, Yekta, Samet, Süleyman Ç., Erdem, Celal, İsmet

KARACABEY BELEDİYESPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINALANCAK?

Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı saat 21:00'den A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı saat kaçta?
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