Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı canlı izle

TFF 2. Lig'de heyecan dorukta... Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.
ASpor CANLI YAYIN
KARACABEY BELEDİYESPOR - BODRUMSPOR İLK 11'LER
Karacabey: Veysel, Enes, Hakan, Mevlüt, Abdullah, Bekir, Arda, Sergen, Uğur, Harun, Devrim
Bodrumspor: Ali, Onur, Süleyman Ö., Üzeyir, Cenk, Erkan, Yekta, Samet, Süleyman Ç., Erdem, Celal, İsmet
KARACABEY BELEDİYESPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINALANCAK?
Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı saat 21:00'den A Spor'dan canlı yayınlanıyor.