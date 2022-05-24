Haberler TFF 2. Lig Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | TFF 2. Lig

Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de play-off müsabakalarının heyecanı yaşanıyor. Yarı finalde Tarsus İdman Yurdu Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 11:00
Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | TFF 2. Lig

CANLI SKOR - Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçını takip etmek için tıklayın!

TFF 2. Lig'de play-off yarı finalindeTarsus İdman Yurdu sahasında Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. İşte Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçına dair merak edilenler...

TARSUS İDMAN YURDU - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tarsus İdman Yurdu'nun Karacabey Belediyespor'u ağırlayacağı maç bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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