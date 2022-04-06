1461 Trabzon'dan ayrılan Yusuf Şimşek'ten flaş sözler! "Beşiktaş'a gitmem acı vermiş"

Bu sezon devre arasında TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon ile anlaşma sağlayan ve dün akşam itibarıyla karşılıklı anlaşma sonucu kulüple yollarını ayıran Yusuf Şimşek, sosyal medya üzerinden sitemkar bir paylaşımda bulundu.

1461 Trabzon Kulübü'nün ayrılık açıklamasını yayımladığı paylaşımın altına yanıt veren Şimşek, "Aslında hiç tarzım degil ama ne acınız varmış. Geldiğimde play-of bile sıkıntılıydı. Şimdi garanti. Antalyaspor'u Süper Lig'e, Rize yardımcı antrenör Süper Lig'e, Turgutlu play-of, Balkes parası olmamasına rağmen 2 yıl başarı. Burada 9 galibiyet. Futbolculuğumu yazmam. Hadiiii boş yapmayın" ifadelerini kullandı.





Şimşek, bu ifadelerinin sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılıp gündem olmaya başlamasının ardıdnan bir açıklama da yaptı. Söylediklerinin kulüp ya da Celil Hekimoğlu ile bir alakasının olmadığını dile getiren Yusuf Şimşek, "Benim ne kulüp ne de Hekimoğlu ailesine karşı bir tepkim yok olamaz da sadece boş yorum yapanlara Beşiktaş'a gitmem baya acı vermiş" dedi.





1461 Trabzon 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 67 puanla ikinci sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi ligdeki son iki maçında mağlup olmasının ardından teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollarını ayırmıştı.