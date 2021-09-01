Ömer Şişmanoğlu Denizlispor’da

İlk üç maçında gol atamadan mağlup olan Denizlispor, transfere sarıldı. Yeşil-siyahlılar, kadrosunu Ömer Şişmanoğlu ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvetle 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Son olarak Tuzlaspor forması giyen Ömer Şişmanoğlu, geçen sezonun ilk yarısında da Erzurumspor forması giymişti. Tecrübeli oyuncu, 22 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken; 1 de asist yaptı. Öte yandan yasağı kaldırdıktan sonra atağa kalkan Denizlispor, Ömer Şişmanoğlu ile birlikte 15. isme imza attırdı.
İlk üç maçında gol atamadan mağlup olan Denizlispor, transfere sarıldı. Yeşil-siyahlılar, kadrosunu Ömer Şişmanoğlu ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvetle 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Son olarak Tuzlaspor forması giyen Ömer Şişmanoğlu, geçen sezonun ilk yarısında da Erzurumspor forması giymişti. Tecrübeli oyuncu, 22 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken; 1 de asist yaptı. Öte yandan yasağı kaldırdıktan sonra atağa kalkan Denizlispor, Ömer Şişmanoğlu ile birlikte 15. isme imza attırdı.