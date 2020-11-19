Hekimoğlu tam gaz

TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:33Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta iki güçlü ekip karşılaştı. Şampiyonluk kovalayan Hekimoğlu Trabzon FK ile Sarıyer'in mücadelesinde ev sahibi güldü. Maçın 60. dakikasında penaltı kazanan Hekimoğlu'nda takımın tecrübeli yıldızı Burhan Eşer ağları sarstı: 1-0. 82'de Caner Aktaş farkı ikiye çıkardı. Sarıyer karşılık veremeyince maç 2-0 bitti ve haftaya 3. sırada giren Hekimoğlu, 2. basamakta kapattı.