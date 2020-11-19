Haberler TFF 2. Lig Hekimoğlu tam gaz

Hekimoğlu tam gaz

, ligin iddialı ekibi ’i evinde Burhan ve Caner’in golleriyle mağlup etti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:33 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Hekimoğlu tam gaz
Misli.com 2. Lig 'ta iki güçlü ekip karşılaştı. Şampiyonluk kovalayan FK ile 'in mücadelesinde ev sahibi güldü. Maçın 60. dakikasında penaltı kazanan Hekimoğlu'nda takımın tecrübeli yıldızı ağları sarstı: 1-0. 82'de Caner Aktaş farkı ikiye çıkardı. Sarıyer karşılık veremeyince maç 2-0 bitti ve haftaya 3. sırada giren Hekimoğlu, 2. basamakta kapattı.
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