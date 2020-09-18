Kral Kocaeli’nde

TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 23:31Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Misli.com 2. Lig'de şampiyonluk için güçlü bir kadro kuran Kocaelispor, Samsunspor'dan Bahattin Köse ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon 28 maçta attığı 19 golle 2. Lig'de Gol Kralı olan 30 yaşındaki santrfor, salgın döneminde prim alacakları için ihtar çekmiş ve kadro dışı kalmıştı. Yeşil-siyahlılar, Batuhan Er ve Yaser Hacımustafaoğlu'nun sakatlanması üzerine Bahattin'i 1 yıllığına renklerine kattı. Ayrıca Hertha 2 takımından 33 yaşındaki orta saha Bilal Çubukçu da 1 yıllık kontrat yaptı.