Haberler TFF 2. Lig Kral Kocaeli’nde

Kral ’nde

Körfez ekibi, ’da kalan ’yi renklerine kattı da bitti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 23:31 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Kral Kocaeli’nde
Misli.com 2. Lig'de şampiyonluk için güçlü bir kadro kuran Kocaelispor, 'dan ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon 28 maçta attığı 19 golle 2. Lig'de olan 30 yaşındaki santrfor, salgın döneminde prim alacakları için ihtar çekmiş ve kalmıştı. Yeşil-siyahlılar, Batuhan Er ve Yaser Hacımustafaoğlu'nun sakatlanması üzerine Bahattin'i 1 yıllığına renklerine kattı. Ayrıca Hertha 2 takımından 33 yaşındaki orta saha da 1 yıllık kontrat yaptı.
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