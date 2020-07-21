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21 Temmuz 2020, Salı
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Tuzla’dan tek kurşun

Tuzla’dan tek kurşun

4'üncü sırada bitiren Tuzlaspor, engelini Batuhan'ın penaltı golü ile geçerek adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Beyaz Grubu 4'üncü sırada bitiren Tuzlaspor, engelini Batuhan'ın penaltı golü ile geçerek adını yarı finale yazdırmayı başardı: 1-0. Tuzlaspor, Yasin Yener'in ikinci sarıdan kızarmasıyla karşılaşmanın son 10 dakikasını 10 kişiyle bitirmek zorunda kaldı. Birçok golde kalesini kapatan Kastamonu'nun tecrübeli kalecisi İsmail Şahmalı, Batuhan'ın penaltı golüne engel olamadı.
  1. 21.7.2020
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