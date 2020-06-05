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05 Haziran 2020, Cuma
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’nın acı günü

Şanlıurfa’nın acı günü

Şanlıurfaspor'un altyapı oyuncularından , bıçaklı saldırıda hayatını kaybederek Türk ailesini yasa boğdu.

Şanlıurfaspor'un altyapı oyuncularından , bıçaklı saldırıda hayatını kaybederek Türk ailesini yasa boğdu. kulübünden yapılan açıklamada, "Evinin önünde bıçaklı saldırı sonucu 18 yaşında hayatını kaybeden alt yapı futbolcumuza Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleriyle acı haber duyuruldu. Paylaşımın ardından birçok kulüp baş sağlığı mesajı yayımladı.
  1. 5.6.2020
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