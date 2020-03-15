Samsunspor 2-1 Zonguldak Kömürspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler TFF 2. Lig Samsunspor seriyi sürdürdü!

2-1 | MAÇ SONUCU

Samsunspor 2-1 Zonguldak Kömürspor | MAÇ SONUCU

2. Lig 28. hafta müsabakasında , sahasında 'u 2-1 yendi. Samsunspor bu sonuçla liderliğini sürdürürken, galibiyet serisini de 12 maça çıkarttı.

2. Lig 'ta mücadele eden Yılport 28. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı 'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu skorla puanını 73'e çıkarırken galibiyet serisini 12'ye yükseltti.

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Vural Gül xx, xx
Samsunspor: Nurullah x, xx, Yalçın Kılınç xx, Veli Çetin xx, x, Oğuz Gürbulak x (İlyas Kubilay dk. 46 xx), xx, Gökhan Alsan xx, Burak Çalık xx, Guido Koçer x (Halil İbrahim dk. 81 ?), Atabey Çiçek x (Ahmethan dk. 75 x)
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören x, Cenk Doğan x, Hakan Çevik xx, Emre Can x, Muammer Sarıkaya xx, Serhat Baştan x (Muhammet dk. 66 x), Metin Yüksel xx, Onurcan Güler x (İsmail dk. 66 x), Berkan Akdeniz xx, xx, Görkem Güven x (Yiğit Gökoğlan dk. 76 x)
Goller: İlyas (dk. 48), Gökhan Alsan (dk. 67) (Samsunspor), Mehmet Öztürk (dk. 70) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kart: İlyas (Samsunspor)

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 17:34
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