Samsunspor 2-1 Zonguldak Kömürspor | MAÇ SONUCU
TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta müsabakasında Samsunspor, sahasında Zonguldak Kömürspor'u 2-1 yendi. Samsunspor bu sonuçla liderliğini sürdürürken, galibiyet serisini de 12 maça çıkarttı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor 28. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Zonguldak Kömürspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu skorla puanını 73'e çıkarırken galibiyet serisini 12'ye yükseltti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Efe Tanrıverdi xx, Vural Gül xx, Nurettin Demir xx
Samsunspor: Nurullah x, Caner Arıcı xx, Yalçın Kılınç xx, Veli Çetin xx, Ramazan Çevik x, Oğuz Gürbulak x (İlyas Kubilay dk. 46 xx), Ferhat Çulcuoğlu xx, Gökhan Alsan xx, Burak Çalık xx, Guido Koçer x (Halil İbrahim dk. 81 ?), Atabey Çiçek x (Ahmethan dk. 75 x)
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören x, Cenk Doğan x, Hakan Çevik xx, Emre Can x, Muammer Sarıkaya xx, Serhat Baştan x (Muhammet dk. 66 x), Metin Yüksel xx, Onurcan Güler x (İsmail dk. 66 x), Berkan Akdeniz xx, Mehmet Öztürk xx, Görkem Güven x (Yiğit Gökoğlan dk. 76 x)
Goller: İlyas (dk. 48), Gökhan Alsan (dk. 67) (Samsunspor), Mehmet Öztürk (dk. 70) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kart: İlyas (Samsunspor)
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 17:34
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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