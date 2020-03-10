Manisa FK Tarsus maçına ısınıyor! - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Manisa FK Tarsus maçına ısınıyor!

FK Tarsus maçına ısınıyor!

Manisa FK Tarsus maçına ısınıyor!

Futbol Kulübü 2. Lig 28. hafta mücadelesinde deplasmanda ile karşılaşacak. yönetimindeki takım öce ısınma haraketleri ardındanda aerobik dayanıklılık çalışması yaptı.

2. Lig ekibi Futbol Kulübü, ligin 28. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarına bugün gerçekleşen antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig 'ta 28. hafta mücadelesinde pazar günü saat 15.00'te deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübünde hazırlıklar bugün gerçekleşen antrenmanla başladı. Teknik Direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve aerobik dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Dar alanda oyunun ardından antrenman 9'a 9 kaleli oyun ve stertching ile sona erdi.

  1. 10.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa FK Tarsus maçına ısınıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN