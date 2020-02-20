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20 Şubat 2020, Perşembe
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Son nefeste 1 puan

Son nefeste 1 puan

lideri Bandırma, evinde 'den 1 puanı 88'de attığı golle aldı.

Kırmızı Grup lideri Bandırma, evinde 'den 1 puanı 88'de attığı golle aldı. 64'de İsmail'in golüyle geri düşen kırmızı- beyazlılar, 88'de Tayyip'in sayısıyla liderliğini korudu. Bandırma 3 maç sonra puan kaybetti.
  1. 20.2.2020
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