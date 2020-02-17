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17 Şubat 2020, Pazartesi
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: Fikstür avantajını kendimizde görüyorum

Cihat Arslan: Fikstür avantajını kendimizde görüyorum

2. Lig ’ta mücadele eden Futbol Kulübü'nün teknik direktörü , geçtiğimiz hafta sonu evinde en yakın rakibi 'a 3-1 kaybettikleri maç ile ilgili olarak, "Samsunspor maçında aldığımız yenilgiye üzüldük ancak hayat ve maçlar devam ediyor. Önemli bir mağlubiyet aldık ama telafisi olan haftalar var" dedi.

FK Teknik Direktörü , Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacakları maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 3-1 mağlup oldukları Yılport maçıyla başlayan Cihat Arslan, "Samsunspor maçında aldığımız yenilgiye üzüldük ancak hayat ve maçlar devam ediyor.Önemli bir mağlubiyet aldık ama telafisi olan haftalar var. Bu nedenle bu hafta içinde oynayacağımız 1922 Konyaspor maçı bizim için çok önemli ve 3 puanla dönülmesi gereken bir karşılaşma. Çünkü ben Samsun'un da içeride kazanacağını düşünüyorum. Bizde kazandığımızda puan farkı aynı şekilde devam edecek. Diğer haftalarda bir fikstür avantajı kendimizde görüyorum. Çarşamba günü çok önemli bir maç oynayacağız ve rakibimize elbette saygı duyacağız. Rakibimizin gücünü de kontrol edeceğiz. 1922 Konyaspor'un bize karşı en iyi şekilde mücadele edeceklerine ve yenmek için sahaya çıkacaklarını biliyorum ama kesinlikle kazanan taraf biz olmamız gerekiyor. Bu dönemi kazasız, belasız atlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

  1. 17.02.2020
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