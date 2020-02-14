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14 Şubat 2020, Cuma
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Haberler TFF 2. Lig Haberleri Mustafa Demir takıma destek için Samsun'a gidiyor!

takıma destek için 'a gidiyor!

Mustafa Demir takıma destek için Samsun'a gidiyor!

Başkanı , şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ’u Manisa FK maçında yalnız bırakmayacak. Kırmızı-beyazlı takım'a moral için Manisay'a giden Mustafa Demir, maç öncesinde ve futbolcularla bir araya gelerek onlara moral verecek.

2. Lig ekiplerinden , deplasmanda en yakın rakibi Manisa FK ile karşılaşacak Manisa'ya gidecek olan ve maç öncesinde ve futbolcularla da bir araya gelecek olan Başkanı , tribündeki yerini de alarak, kırmızı-beyazlılara destek verecek.

Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak maç öncesi Samsunlular şampiyonluk için kenetlenirken, kritik karşılaşma için sabah uçağıyla Manisa'ya gidecek olan Demir, maç öncesinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcularla bir araya gelerek onlara moral verecek. Ayrıca taraftarların deplasman ulaşım ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Demir'in deplasmanda Samsunspor'u yalnız bırakmayacak olması Samsunluları da mutlu etti.
Öte yandan çok sayıda belediye başkanı, bürokrat, sivil toplum kuruluşu yöneticisi, akademisyen ve işadamının Manisa FK maçı için yola çıktığı öğrenildi.

  1. 14.02.2020
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