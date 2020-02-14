Mustafa Demir takıma destek için Samsun'a gidiyor!
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Samsunspor’u Manisa FK maçında yalnız bırakmayacak. Kırmızı-beyazlı takım'a moral için Manisay'a giden Mustafa Demir, maç öncesinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcularla bir araya gelerek onlara moral verecek.
TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, deplasmanda en yakın rakibi Manisa FK ile karşılaşacak Manisa'ya gidecek olan ve maç öncesinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcularla da bir araya gelecek olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tribündeki yerini de alarak, kırmızı-beyazlılara destek verecek.
Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak maç öncesi Samsunlular şampiyonluk için kenetlenirken, kritik karşılaşma için sabah uçağıyla Manisa'ya gidecek olan Demir, maç öncesinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcularla bir araya gelerek onlara moral verecek. Ayrıca taraftarların deplasman ulaşım ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Demir'in deplasmanda Samsunspor'u yalnız bırakmayacak olması Samsunluları da mutlu etti.
Öte yandan çok sayıda belediye başkanı, bürokrat, sivil toplum kuruluşu yöneticisi, akademisyen ve işadamının Manisa FK maçı için yola çıktığı öğrenildi.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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