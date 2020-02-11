Manisa geri sayıma geçti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışındaki iki iddialı rakip Manisa FK ile Samsunspor, cumartesi günü erken final gibi 90 dakikaya çıkacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışındaki iki iddialı rakip Manisa FK ile Samsunspor, cumartesi günü erken final gibi 90 dakikaya çıkacak. 55 puanlı Samsun ile takipçisi 53 puanlı Manisa FK'nin 13.30'daki randevusunda kazanan avantajı kapacak. İlk yarıda Samsun'daki maç 2-2 sona ermişti.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i
- İşte Süper Lig'de haftanın en iyi 11'i
- İşte Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler! Zirvede sürpriz isim
- Belhanda takımdan ayrılacak mı? Menajerden açıklama geldi
- Sözleşmesi devam ediyor! Yıldız futbolcu da Survivor'da...
Manisa geri sayıma geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.