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11 Şubat 2020, Salı
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Manisa geri sayıma geçti

Manisa geri sayıma geçti

2. Lig 'ta şampiyonluk yarışındaki iki iddialı rakip Manisa FK ile , cumartesi günü erken final gibi 90 dakikaya çıkacak.

2. Lig 'ta şampiyonluk yarışındaki iki iddialı rakip Manisa FK ile , cumartesi günü erken final gibi 90 dakikaya çıkacak. 55 puanlı ile takipçisi 53 puanlı Manisa FK'nin 13.30'daki randevusunda kazanan avantajı kapacak. İlk yarıda Samsun'daki maç 2-2 sona ermişti.
  1. 11.2.2020
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