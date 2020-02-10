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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Manisa da zirveyi ilgilendiren büyük maç

Manisa da zirveyi ilgilendiren büyük maç

2'nci Lig 'ta şampiyonluk yarışındaki iki iddialı rakip Manisa Futbol Kulübü ile Yılport , cumartesi günü erken final gibi 90 dakikaya çıkacak.

Sezon başından bu yana rakiplerinden büyük farkla zirve yarışı veren iki ekipten , 22 maç sonunda 55 puanla zirvede yer alıyor.

İlk yarıda profesyonel liglerin bu sezonki gol, galibiyet ve puan rekorunu elinde bulundurup ardından liderliği rakibine kaptıran Manisa FK ise 53 puanla rakibini takip ediyor. Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Tesisleri'nde oynanacak 90 dakikayı kazanan taraf yarışta büyük avantaj elde edecek. Sezonun ilk yarısında 'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

  1. 10.02.2020
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