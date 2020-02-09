MAÇ SONUCU Sporting Lizbon 2-1 Portimonense

Portekiz Ligi'nin 20'inci haftasında Sporting Lizbon ile düşme hattından kurtulmaya çalışan Portimonense karşı karşıya geldi.

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Portimonense, Jackson Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golden 5 dakika sonra Sporting Lizbon, Mathieu'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 72'nci dakikasında ev sahibi ekip, Jadson'un kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca beyaz-yeşilliler sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Sporting CP, puanını 35'e yükseltti ve haftayı 3'üncü sırada kapattı. Portimonense ise 14 puanla 17'nci sırada yer aldı.