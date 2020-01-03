Gümüşhanespor'dan Fırat Arıkan ile prensip anlaşmasına varan Bandırmaspor, ilk yarıda ligin gol kralı Bayburt Özel İdarespor'dan Tayyib Kanarya ile de sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.
TFF 2. Lig'de Ligin ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Bandırmaspor'da ikinci yarı için transferler sürüyor.
Gümüşhanespor'dan stoper Fırat Arıkan ile prensip anlaşmasına varan bordo-beyazlılar, ilk yarıda ligin gol kralı Bayburt Özel İdarespor'dan Tayyib Kanarya ile de sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.
25 yaşındaki genç santrafor ligin ilk yarısında çıktığı 14 maçta kaydettiği 15 golle gol krallığı sıralamasında zirvede bulunuyor.
- 03.01.2020
- Tottenham kancayı takmıştı Vedat'ın onayı alındı! İşte F.Bahçe'nin Muriç kararı...
- Tottenham kancayı takmıştı Vedat'ın onayı alındı! İşte F.Bahçe'nin Muriç kararı...
- Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! İşte yeni golcü...
- İşte Ali Palabıyık'ın ilk yarı karnesi!
- Fenerbahçe'de flaş ayrılık gerçekleşiyor! Transfer için geliyorlar...
Tayyib Kanarya Bandırmaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.