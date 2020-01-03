Tayyib Kanarya Bandırmaspor'da - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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'da

Tayyib Kanarya Bandırmaspor'da

Gümüşhanespor'dan ile prensip anlaşmasına varan , ilk yarıda ligin gol kralı Özel İdarespor'dan ile de sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

2. Lig'de Ligin ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren 'da ikinci yarı için transferler sürüyor.

Gümüşhanespor'dan stoper ile prensip anlaşmasına varan bordo-beyazlılar, ilk yarıda ligin gol kralı Özel İdarespor'dan ile de sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

25 yaşındaki genç santrafor ligin ilk yarısında çıktığı 14 maçta kaydettiği 15 golle gol krallığı sıralamasında zirvede bulunuyor.

  1. 03.01.2020
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