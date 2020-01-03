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03 Ocak 2020, Cuma
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Demirci Van’da

Demirci Van’da

Vanspor, bir dönemin gözde ismi 'yle (24) anlaştı. Beşiktaş'tan yetişen 'Messi Muhammed' son olarak İstanbul'da oynadı.

Vanspor, bir dönemin gözde ismi 'yle (24) anlaştı. Beşiktaş'tan yetişen 'Messi Muhammed' son olarak İstanbul'da oynadı.

  1. 3.1.2020
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