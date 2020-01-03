Demirci Van’da
Vanspor, bir dönemin gözde ismi Muhammed Demirci'yle (24) anlaştı. Beşiktaş'tan yetişen 'Messi Muhammed' son olarak İstanbul'da oynadı.
Vanspor, bir dönemin gözde ismi Muhammed Demirci'yle (24) anlaştı. Beşiktaş'tan yetişen 'Messi Muhammed' son olarak İstanbul'da oynadı.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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