Anıl Atağ Jetler’de
Beyaz Grup ekibi Afjet Afyonspor, Manisa FK'nin kalecisi Anıl Atağ ile söz kesti. 1 maça çıkan 29 yaşındaki eldiven, transfer döneminde imzayı atacak.
Beyaz Grup ekibi Afjet Afyonspor, Manisa FK'nin kalecisi Anıl Atağ ile söz kesti. 1 maça çıkan 29 yaşındaki eldiven, transfer döneminde imzayı atacak.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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