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17 Aralık 2019, Salı
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Jetler’de

Anıl Atağ Jetler’de

Beyaz Grup ekibi , FK'nin kalecisi ile söz kesti. 1 maça çıkan 29 yaşındaki eldiven, döneminde imzayı atacak.

Beyaz Grup ekibi , FK'nin kalecisi ile söz kesti. 1 maça çıkan 29 yaşındaki eldiven, döneminde imzayı atacak.
  1. 17.12.2019
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