Zonguldak Kömürspor'a şok! - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Kömürspor'a şok!

Zonguldak Kömürspor'a şok!

2. Lig takımı Kömürspor'un açtığı, ' Store'a beklenen destek gelmeyince mağaza kapandı.

2. Lig mücadele eden Kömürspor'a maddi gelir sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıllarda Valilik binası yanına Store açılmıştı. Büyük umutlarla açılan ve içerisinde Zonguldak Kömürspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazadan beklenen destek gelmeyince kilit vurulmak zorunda kalındı.

Zonguldak 'a kilit vurulmasının ardından kırmızı-lacivertli takımın bir projesi daha yok oldu.
  1. 28.11.2019
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