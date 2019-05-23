Sakarya geri sayımda
Spor Toto 1. Lig’e yükselme finalinde Karagümrük’le karşılaşacak Sakarya, 7 yıllık özlemine artık son vermek istiyor. Sonrasında ise hedef Süper Lig.
TFF 2. Lig finali büyük bir heyecana sahne olacak. Beyaz Grubu'un finalisti Sakaryaspor ile Kırmızı Grubun finalisti Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaşacak. Samsunspor'un ardından Sarıyer'i eleyip finale adını yazdıran yeşil-siyahlılar, uzun bir süredir hasret kaldıkları Spor Toto 1. Lig'in kapısına dayandı. Sakaryaspor, son olarak 2011-12'de Spor Toto 1. Lig'den düşerken, bir daha da yükselme başarısı gösteremedi. Karagümrük karşısında 7 yıllık hasretine son vermek isteyen Sakaryaspor'un, rakibine karşı da üstünlüğü bulunuyor. Sakarya, Karagümrük ile daha önce 10 kez karşılaştı. Geçtiğimiz sezon aynı grupta yer aldığı Karagümrük'ü iki maçta da mağlup etti. 3 kez yenildiği kırmızı-siyahlılar karşısında 5 galibiyeti bulunan Sakaryaspor, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Şehir olarak kenetlenen yeşil-siyahlılar, Karagümrük engelini de aşarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi ardından Süper Lig hedefini gerçekleştirmek istiyor.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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