Sakarya geri sayımda – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Sakarya geri sayımda

Sakarya geri sayımda

1. Lig’e yükselme finalinde Karagümrük’le karşılaşacak Sakarya, 7 yıllık özlemine artık son vermek istiyor. Sonrasında ise hedef .

2. Lig finali büyük bir heyecana sahne olacak. Beyaz Grubu'un finalisti Sakaryaspor ile Kırmızı Grubun finalisti , 1. Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaşacak. 'un ardından Sarıyer'i eleyip finale adını yazdıran yeşil-siyahlılar, uzun bir süredir hasret kaldıkları Spor Toto 1. Lig'in kapısına dayandı. Sakaryaspor, son olarak 2011-12'de Spor Toto 1. Lig'den düşerken, bir daha da yükselme başarısı gösteremedi. Karagümrük karşısında 7 yıllık hasretine son vermek isteyen Sakaryaspor'un, rakibine karşı da üstünlüğü bulunuyor. Sakarya, Karagümrük ile daha önce 10 kez karşılaştı. Geçtiğimiz sezon aynı grupta yer aldığı Karagümrük'ü iki maçta da mağlup etti. 3 kez yenildiği kırmızı-siyahlılar karşısında 5 galibiyeti bulunan Sakaryaspor, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Şehir olarak kenetlenen yeşil-siyahlılar, Karagümrük engelini de aşarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi ardından hedefini gerçekleştirmek istiyor.

  1. 23.5.2019
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