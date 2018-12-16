TFF 2. Lig'de görünüm
16 Aralık 2018, Pazar
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2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de görünüm

'ta ilk yarıyı Sakaryaspor lider tamamladı.

2. Lig 'ta ilk yarıyı Sakaryaspor lider tamamladı.

Ligde 17. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son maçında Sakaryaspor, sahasında Yılport 'la 2-2 berabere kalarak 39 puanla liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta puan durumu şöyle oluştu:

Takımlar O G B M A Y AV P
1. SAKARYASPOR 17 12 3 2 33 14 19 39
2. SARIYER 17 11 5 1 28 17 11 38
3. YILPORT SAMSUNSPOR 17 11 4 2 28 13 15 37
4. KEÇİÖRENGÜCÜ 17 11 4 2 30 16 14 37
5. KASTAMONUSPOR 1966 17 10 3 4 34 15 19 33
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 17 9 4 4 31 14 17 31
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 17 9 1 7 25 25 0 28
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 17 7 3 7 21 15 6 24
9. UTAŞ UŞAKSPOR 17 5 7 5 16 12 4 22
10. İNEGÖLSPOR 17 5 5 7 18 21 -3 20
11. EYÜPSPOR 17 5 5 7 17 20 -3 20
12. HACETTEPE 17 5 4 8 25 30 -5 19
13. GÜMÜŞHANESPOR 17 3 9 5 19 21 -2 18
14. NİĞDE ANADOLU 17 4 6 7 18 22 -4 18
15. BAYRAMPAŞA 17 1 7 9 7 22 -15 10
16. ANKARA DEMİRSPOR 17 1 4 12 12 28 -16 7
17. MANİSASPOR 17 2 2 13 15 45 -30 -1
18. GAZİANTEPSPOR 17 3 2 12 11 38 -27 -10

Not: 'un 21, 'un 9 puanı silindi.

  1. 16.12.2018 22:10
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