TFF 2. Lig'de görünüm
Beyaz Grup'ta ilk yarıyı Sakaryaspor lider tamamladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı Sakaryaspor lider tamamladı.
Ligde 17. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son maçında Sakaryaspor, sahasında Yılport Samsunspor'la 2-2 berabere kalarak 39 puanla liderliğini sürdürdü.
TFF 2. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta puan durumu şöyle oluştu:
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Not: Gaziantepspor'un 21, Manisaspor'un 9 puanı silindi.
- 16.12.2018 22:10
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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