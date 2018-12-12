Uşakspor'ın yeni hocası Bahri Kaya oldu
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Uşakspor'ın yeni hocası oldu

Uşakspor'ın yeni hocası Bahri Kaya oldu

2. Lig 'ta mücadele eden , geçen hafta yaklaşık 2 sezondur takımı çalıştıran ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına ’yı getirdi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan fakat son 5 maçında kötü sonuç alan Uşak ekibi geçen hafta Teknik Direktör ile yollarını ayırmasının ardından yeni arayışa girdi. Yapılan görüşmeler neticesinde , 'yı takımın başına getirdi.

Deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanırken yeniden çıkış yakalamak için acil önlem planları da alındı. Uşak ekibinin yeni hocası Bahri Kaya; Küçükköyspor, , Giresunspor, Ağrıspor, Gaziosmanpaşa, Yozgatspor, , Kocaelispor, Turanspor, Diyarbakırspor, Orduspor, Gebzespor, , Şanlıurfaspor ve Sarıyer gibi takımlarda teknik direktörlük görevinde bulundu.

  1. 12.12.2018 13:20
  2. Güncelleme: 12.12.2018 14:06
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