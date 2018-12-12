Uşakspor'ın yeni hocası Bahri Kaya oldu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden UTAŞ Uşakspor, geçen hafta yaklaşık 2 sezondur takımı çalıştıran Hakan Şapçı ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Bahri Kaya’yı getirdi.
Sezona iyi bir başlangıç yapan fakat son 5 maçında kötü sonuç alan Uşak ekibi geçen hafta Teknik Direktör Hakan Şapçı ile yollarını ayırmasının ardından yeni arayışa girdi. Yapılan görüşmeler neticesinde Utaş Uşakspor, Bahri Kaya'yı takımın başına getirdi.
Deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanırken yeniden çıkış yakalamak için acil önlem planları da alındı. Uşak ekibinin yeni hocası Bahri Kaya; Küçükköyspor, Zeytinburnu, Giresunspor, Ağrıspor, Gaziosmanpaşa, Yozgatspor, Adanaspor, Kocaelispor, Turanspor, Diyarbakırspor, Orduspor, Gebzespor, Boluspor, Şanlıurfaspor ve Sarıyer gibi takımlarda teknik direktörlük görevinde bulundu.
- 12.12.2018 13:20
- Güncelleme: 12.12.2018 14:06
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 6
Yorum
Yasama Bizim tekfur her şampiyonluktan sonra kendisini imparator zannedip havalara girince takım sefilleri oynamaya başladı. Suçlu Terim ve TFF dir
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 6
Yorum
sami terime saygi sevgi seli mi dediniz yok yaw, bu kadar basarisiz birine mi sevgi seli, shalke sayesinde ancak uefa'da devam edebilen birisisin
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Tolgay bilmecesi!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Ben olsam bu takıma Atiba'nın yerine Kayserisporda ki Bernard MENSAH'ı alırım bu takıma çok faydalı olur kesinlikle .
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