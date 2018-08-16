TFF 2.Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor transfer çalışmaları kapsamında 3 futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı ekip orta saha oyuncusu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde Aykut Emre Yakut, kanat oyuncuları Gökhan Çırak ve Emre Öztürk ile sözleşme imzaladı.

İmza törenine Kulüp 2. Başkanı Ali İzgi ve sporcular katıldı.

