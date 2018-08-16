Sivas Belediyespor'da transfer
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Sivas Belediyespor'da transfer

    2.Lig ekiplerinden çalışmaları kapsamında 3 futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

    Yeşil-beyazlı ekip orta saha oyuncusu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde Aykut Emre Yakut, kanat oyuncuları Gökhan Çırak ve Emre Öztürk ile sözleşme imzaladı.
    İmza törenine Kulüp 2. Başkanı Ali İzgi ve sporcular katıldı.
    1. 16.8.2018 10:10
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