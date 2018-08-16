TFF 2.Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor transfer çalışmaları kapsamında 3 futbolcuyu daha kadrosuna kattı.
İmza törenine Kulüp 2. Başkanı Ali İzgi ve sporcular katıldı.
- 16.8.2018 10:10
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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 1
Yorum
anti bird Bu palabıyık geçen yıl başaramadı görevini diye bu sene erkenden mi GS maçlarına verilmeye başlandı acaba (!)
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Real Madrid'den 18 yıl sonra Süper Kupa'da hüsran... Real Madrid 2-4 Atletico Madrid ÖZET
Toplam 2
Yorum
serdar akay_a.madridin simone ile başarısının sırr 4.4.2 in kanatlardaki oyuncuların klasik kanat oyuncuları olmamaları koke,niguez,lemar vs maçn durumuna hem kanat hem orta saha oynamaları
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Alvaro Negredo ikiye böldü
Toplam 2
Yorum
murat1903 ya başkan göder gitsin ne hali varsa görsün
Sivas Belediyespor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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