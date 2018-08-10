Trabzonsporlu eski futbolcu Amed Sportif'e transfer oldu
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Trabzonsporlu eski futbolcu 'e oldu

    Trabzonsporlu eski futbolcu Amed Sportif'e transfer oldu

    2'nci Lig ekiplerinden Faaliyetler, bir zamanlar U19 ve U21 milli takımının yıldızı ve 2010 ile 2013 sezonlarında forması giyen, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu etti.

    Geçen sezon 3'üncü Lig ekiplerinden Erokspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ın Faaliyetlere'e olduğu öğrenildi. Barış Ataş'ın transferi, futbol camiasında memnuniyet ve sevinçle karşılandı.


    TFF 2'nci Lig 'ta mücadele edecek olan Amedspor Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, yeni transferleri Barış'ın çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirterek, "Daha önce bizde bir buçuk sezon oynadı. Kendisini Diyarbekirspor ve 'dan da biliyoruz. Bu sezon kendisinden çok şey bekliyoruz. Takıma çok şey katacağı inancını taşıyorum, hayırlı olsun" dedi.


    Kendisini Amed Sportif'e bağlayan bir yıllık sözleşmeye imza atan Barış Ataş ise, "Hiçbir maddi beklenti içinde olmadan, zor bir süreç geçiren Amedspor'umuza ve kentimize olan vefa borcumu ödemek için geldim. Amedspor'da başarılı bir sezon geçireceğimi düşünüyorum. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
    Barış Ataş, imza töreninden sonra yeşil- beyaz- kırmızılı takımın Kartepe'deki kamp kafilesine dahil oldu.

    1. 10.8.2018 14:11
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