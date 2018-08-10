Geçen sezon TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Erokspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Ataş'ın Amed Sportif Faaliyetlere'e transfer olduğu öğrenildi. Barış Ataş'ın transferi, Diyarbakır futbol camiasında memnuniyet ve sevinçle karşılandı.



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Amedspor Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, yeni transferleri Barış'ın çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirterek, "Daha önce bizde bir buçuk sezon oynadı. Kendisini Diyarbekirspor ve Trabzonspor'dan da biliyoruz. Bu sezon kendisinden çok şey bekliyoruz. Takıma çok şey katacağı inancını taşıyorum, hayırlı olsun" dedi.



Kendisini Amed Sportif'e bağlayan bir yıllık sözleşmeye imza atan Barış Ataş ise, "Hiçbir maddi beklenti içinde olmadan, zor bir süreç geçiren Amedspor'umuza ve kentimize olan vefa borcumu ödemek için geldim. Amedspor'da başarılı bir sezon geçireceğimi düşünüyorum. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Barış Ataş, imza töreninden sonra yeşil- beyaz- kırmızılı takımın Kartepe'deki kamp kafilesine dahil oldu.