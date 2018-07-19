Kaliteli oyunculardan kurulu bir rakiple karşılaştıklarını ifade eden genç teknik adam, "Erzurum kampı ve Afyon kampında şimdiye kadar fiziksel açıdan yoğun bir dönem geçirdik. Taktiksel çalışma çok yapamadık. İki yarıda da farklı 11'lerle mücadele ettik. Sadece Metin, Serkan ve Yasin oyuna devam etti. Oyuncuların iki yarıda da oynatmak istediğimiz sisteme sadık kalmaları ve oyuna yön vermeleri bizi mutlu etti. Üzerine koyarak gideceğiz" diye konuştu.

Teknik patron Alper Avcı, öğrencilerinin savunma ve hücumda beklentilerine karşılık verdiğini, tam hazır olmadıklarını ve eksiklerinin de olduğunu belirterek, "Özellikle üçüncü bölgede daha üretken olmamız gerekiyor. Skorer oyunculara sahibiz. Alternatifli iyi bir kadromuz var. Taktiksel idmanlara ağırlık vereceğiz. Hazırlık maçları sonrası gerek duyarsak transfer yapabiliriz" dedi. Müsabakayı Başkan Özgür Ekmekçioğlu da izledi. Altay, kampta yarın Balıkesirspor'la, 22 Temmuz Pazar günü Cezayir ekibi MC Oran'la, 24 Temmuz Salı günü ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.